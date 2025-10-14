Almanya'da gündem oldu! Okan Buruk'tan Leroy Sane'ye mesaj: 'Bunlara alış'

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, ülkesi Almanya'da gündem oldu. Almanya'da Bild, Sane'nin Galatasaray'daki durumunu değerlendirdi.

Bild'de yer alan haberde, Sane'nin, Galatasaray'da Türkiye kariyerine zorlu bir başlangıç yaptığı belirtildi. Alman yıldızın, Galatasaray kariyerine iyi başladığı ve hemen gol attığı ve asist yaptığı ancak daha sonra ritmini bulamadığı yazıldı.

Sane'nin, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool ve ardından Beşiktaş derbisinde yedek kaldığı hatırlatıldı. 29 yaşındaki futbolcunun, milli araya da iyi başlamadığı ve milli arada Almanya'da taraftarlarla tartışma yaşadığı kaydedildi. Galatasaraylı taraftarların ise bu tartışmanın ardından Sane'ye destek verdiği ifade edildi.

Sane'nin, Almanya'dan sonra İstanbul'a döndüğü ve milli arada çalışmalarına devam ettiği yazıldı. Alman yıldızın, izin günlerini kullanmak yerine antrenmanlarına devam ettiği yazıldı.

Alman yıldızın, yakın zamanda teknik direktör Okan Buruk ile bir toplantı yaptığı ve bu toplantının Sane için önemli olduğu aktarıldı. Okan Buruk'un, bu toplantıda Sane'ye neden iki maçta yedek kaldığını detaylı bir şekilde açıkladığı ve Galatasaray'daki işleyişe, rutinlere alışması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Liverpool karşısında daha fazla savunma gücü gerektiği ve Sane'nin, Bodo/Glimt maçıyla birlikte daha fazla ilk 11'de yer almadığı beklediği belirtildi. Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt karşısında önemli bir savunmayı aşması gerektiği ve becerileri nedeniyle Sane'ye ihtiyaç duyabileceği vurgulandı.

Sane'nin ayrıca Liverpool ve Beşiktaş maçlarında yedek kalmasını istisnai olarak gördüğü ve bundan sonra da yedek kalmasının Galatasaray'a transferini sorgulayabileceği anlamına geldiği öne sürüldü.

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Leroy Sane, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.