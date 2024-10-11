Almanya Deniz Undav ile kazandı!
UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya, Bosna Hersek'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Almanya'nın golleri Deniz Undav'dan geldi. Bosna Hersek'in tek golünü Edin Dzeko attı.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grupta Almanya, Bosna Hersek deplasmanına konuk oldu. Almanya, Bilino Polje'deki maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Almanya'ya galibiyeti getiren goller Deniz Undav'dan geldi. Deniz Undav, 30 ve 36. dakikalarda fileleri havalandırdı. Bosna Hersek'in tek golünü 70. dakikada Edin Dzeko attı.
Bu sonucun ardından Almanya grupta 7 puana yükseldi. Bosna Hersek 1 puanda kaldı.
Almanya, bir sonraki maçta sahasında Hollanda'yı ağırlayacak. Bosna Hersek, bu kez sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #uefa uluslar ligi #Almanya #Bosna Hersek #Deniz Undav
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