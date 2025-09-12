Almanya, Finlandiya'yı devirerek finalde!

Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final eşleşmesinde Almanya ile Finlandiya kozlarını paylaştı.

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da oynanan karşılaşmayı Almanya, 98-86 kazanmayı başardı.

Almanya'nın yıldız oyuncularından Dennis Schröder, 26 sayı ve 12 asistlik performansıyla galibiyette büyük rol oynadı. Almanya'nın bir diğer yıldızı Franz Wagner ise 22 sayılık katkısıyla galibiyete katkıda bulundu.

Finlandiya'da Oliver Mkamhoua'nın 21 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla birlikte Almanya, EuroBasket 2025'in ilk finalisti oldu. Almanya'nın rakibi Türkiye - Yunanistan karşılaşmasının ardından belli olacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Antonio Conde (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)

Almanya: Schröder 26, Obst 7, Theis 10, Bonga 10, Wagner 22, Oscar da Silva 2, Lo 2, Tristan da Silva 13, Thiemann 6

Finlandiya: Little 5, Grandison 5, Valtonen 6, Jantunen 12, Markkanen 16, Salin, Nkamhoua 21, Maxhuni 9, Muurinen 12, Gustavson

1. Periyot: 30-26

Devre: 61-47

3. Periyot: 81-73