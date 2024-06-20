Almanya kendi Avrupa Şampiyonası rekorunu kırdı
Almanya Milli Futbol Takımı, Avrupa şampiyonaları tarihinde grup aşamasında en fazla gol attığı organizasyonu yaşıyor. EURO 2020'de grup müsabakalarında 6 gol atarak kendi rekorunu kıran Almanya, ev sahibi olduğu bu turnuvada iki maçta 7 gole ulaştı.
Almanya, ev sahibi olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 2'de 2 yaptı.
EURO 2024 A Grubu'nda Almanya ile Macaristan, Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 22. dakikada Jamal Musiala ve 67. dakikada İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Grubun ilk maçında İskoçya'yı 5-1 yenen Almanya, Macaristan engelini de aşarak puanını 6'ya çıkardı. Almanya, bu sonuçla grupta bir maç kala adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
İlk maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Macaristan ise Almanya'ya da yenilerek EURO 2024'te henüz puanla tanışamadı.
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