Almanya kendi Avrupa Şampiyonası rekorunu kırdı

Yayınlanma: 20.06.2024 - 08:00

Güncelleme: 20.06.2024 - 08:00

Almanya, ev sahibi olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 2'de 2 yaptı.

EURO 2024 A Grubu'nda Almanya ile Macaristan, Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 22. dakikada Jamal Musiala ve 67. dakikada İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Grubun ilk maçında İskoçya'yı 5-1 yenen Almanya, Macaristan engelini de aşarak puanını 6'ya çıkardı. Almanya, bu sonuçla grupta bir maç kala adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

İlk maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Macaristan ise Almanya'ya da yenilerek EURO 2024'te henüz puanla tanışamadı.