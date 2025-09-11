Almanya, Slovenya'yı devirerek yarı finale yükseldi!

Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final eşleşmesinde Almanya ile Slovenya kozlarını paylaştı.
Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanan karşılaşmayı Almanya, 99-91 kazanmayı başardı.
Almanya'nın yıldız oyuncusu Franz Wagner, attığı 23 sayıyla ülkesine galibiyeti getiren isim oldu.
Luka Doncic'in 39 sayı, 10 ribaund ve 7 asistlik istatistiği Slovenya için yeterli olmadı.
Bu sonuçla birlikte yarı finale yükselen Almanya, Finlandiya'nın rakibi oldu.
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Luis Castillo (İspanya), Martins Kozlovskis (Letonya)
Almanya: Schröder 20, Obst 10, Bonga 7, Theis 15, Wagner 23, Lo 11, Oscar da Silva, Hollatz, Thiemann 8, Tristan da Silva 5
Slovenya: Doncic 39, Nikolic 4, Hrovat 11, Muric 4, Krampelj 9, Prepelic 13, Radovic 4, Omic 7, Stergar
1. Periyot: 21-32
Devre: 45-51
3. Periyot: 70-74
Beş faulle çıkanlar: 35.04 Nikolic, 36.45 Omic (Slovenya), 36.15 Thiemann (Almanya)