Almanya, Slovenya'yı devirerek yarı finale yükseldi!

11.09.2025 09:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
EuroBasket 2025 çeyrek final eşleşmesinde Almanya, Slovenya'yı 99-91 mağlup etti ve adını yarı finale yazdıran son ülke oldu.

Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final eşleşmesinde Almanya ile Slovenya kozlarını paylaştı.

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanan karşılaşmayı Almanya, 99-91 kazanmayı başardı.

Almanya'nın yıldız oyuncusu Franz Wagner, attığı 23 sayıyla ülkesine galibiyeti getiren isim oldu.

Luka Doncic'in 39 sayı, 10 ribaund ve 7 asistlik istatistiği Slovenya için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte yarı finale yükselen Almanya, Finlandiya'nın rakibi oldu.

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Luis Castillo (İspanya), Martins Kozlovskis (Letonya)

Almanya: Schröder 20, Obst 10, Bonga 7, Theis 15, Wagner 23, Lo 11, Oscar da Silva, Hollatz, Thiemann 8, Tristan da Silva 5

Slovenya: Doncic 39, Nikolic 4, Hrovat 11, Muric 4, Krampelj 9, Prepelic 13, Radovic 4, Omic 7, Stergar

1. Periyot: 21-32

Devre: 45-51

3. Periyot: 70-74

Beş faulle çıkanlar: 35.04 Nikolic, 36.45 Omic (Slovenya), 36.15 Thiemann (Almanya)

İlgili Konular: #Almanya #Slovenya #EuroBasket 2025

