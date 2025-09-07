Cumhuriyet Gazetesi Logo
12 Dev Adam, İspanyol basınında! 'Türkiye'nin altın düşü devam ediyor'

7.09.2025 15:32:00
İspanya spor basını, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımını altın madalya adayı olarak göstererek pivot Alperen Şengün'ü öne çıkardı.

Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Takım İspanyol basınında övgüler aldı.

As gazetesi "Türkiye'nin altın düşü devam ediyor" başlığını atarak "İsveç karşısında zorlanarak kazanan Türkiye'nin çözümü her zamanki gibi Alperen Şengün'de bulduğunu" vurguladı.

Haberde, "Maçın kritik anlarında soğukkanlılığını koruyan ve ellerini sıcak tutan kişi Alperen Şengün, turnuvanın şu ana kadarki en iyi oyuncularından biri, hatta belki de en iyisi. İsveç maçının sonuna doğru performansı akıl almaz seviyelere çıktı" ifadeleri kullanıldı.

"Onuruyla kaybeden bir İsveç'e karşı Türkiye'nin kurtarıcısı Şengün" başlığını atan Marca gazetesi de, "Türkiye'nin çok zorlandığını, turnuvanın başından beri takımının kahramanı olan Alperen Şengün'ün 24 sayı attığını" yazdı.

Türkiye'nin aradığı liderliği Şengün'de bulduğunu kaydeden İspanyol gazetesi, Türk pivotun takımını sırtlayan performans ortaya koyduğunu belirtti.

El Mundo Deportivo da "İsveç başarıya çok yakındı ancak Alperen Şengün'ü yenemedi" ifadesini başlığına çıkararak Şengün'ün" sonucu belirleyici bir pivot olduğunun" altını çizdi.

