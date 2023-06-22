Almanya U21 - İsrail U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya U21 Milli Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ilk maçında İsrail U21 Milli Takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:06
Almanya U21 - İsrail U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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U21 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı başladı.

Antoni Di Salvo yönetimindeki Almanya U21 Milli Takımı, Guy Luzon'un ekibi İsrail U21 Milli Takımı ile karşılaşacak.

ALMANYA U21 - İSRAİL U21 MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürcistan'ın Kutaisi kentinde bulunan Ramaz Shengelia Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

ALMANYA U21 - İSRAİL U21 MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma uefa.tv internet sitesinden naklen yayımlanacak.



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