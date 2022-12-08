Almanya'da Hansi Flick için karar verildi!

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, Hansi Flick'in görevine devam edeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2022 Perşembe, 09:39
Almanya'da Hansi Flick için karar verildi!
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2022 FIFA Dünya Kupası'nı hayal kırıklığı ile tamamlayan Almanya'da Hansi Flick'in görevine devam edip etmeyeceği netlik kazandı.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf yaptığı açıklamada Hansi Flick'in takımı başarıya taşıyacak isim olduğuna inandıklarını açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "EURO 2024'te ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimiz. Hedefimiz, EURO 2024'te başarılı olmak. Bunu da Hansi Flick ile başaracağımıza inancımız tamdır!"

Almanya, 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamamıştı.


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