Almanya'da Manuel Neuer şoku

Bayern Münih tecrübeli kalecisi Manuel Neuer'in milli takımda sakatlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 07:41
Almanya'da Manuel Neuer şoku
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Almanya Milli Takımı kampında yer alan Manuel Neuer'den kötü haber geldi. Bayern Münih oyuncusunun son durumu hakkında açıklama yayınladı. 

Bayern Münih yaptığı açıklamada 37 yaşındaki tecrübeli kalecisinin sol adduktor kasında yırtık tespit edildiğini belirttil. Manuel Neuer'in milli takımdan ayrılarak Münih'e döneceği belirtildi. 

Almanya Milli Takımı, 20 Mart günü Fransa ile 23 Mart günü ise Hollanda ile hazırlık maçlarında karşılaşacak. Tecrübeli kaleci bu maçlarda kadroda yer almayacak. 

37 yaşındaki Neuer bu sezon 24 resmi maçta kaleyi korudu. Bayern Münih'in yıldız kalecisi 28 gol yerken; 9 maçta kalesini gole kapattı. 


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