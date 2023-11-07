Manuel Neuer'den Icardi'ye övgü: 'Ne kadar korkusuz olduğunu penaltı kullanışında gördük'

Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, basın toplantısında Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye övgülerde bulundu.

AA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:59
Manuel Neuer'den Icardi'ye övgü: 'Ne kadar korkusuz olduğunu penaltı kullanışında gördük'
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Neuer, Galatasaray ile yarın oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Allianz Arena'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Mauro Icardi'ye övgülerde bulunarak, "Hepimiz Icardi'nin süper bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Çok hızlı çıkışları var. Aynı zamanda duygusal da bir oyuncu. Korkusuz ve cesur bir oyuncu. Bunu penaltı kullanışında gördük" dedi.

Neuer, Icardi'nin güçlü bir forvet oyuncusu olduğunu vurgulayarak, "Savunmamız onu durdurmak için çaba sarf edecek. Beni bekleyenin ne olduğunun farkındayım" diye konuştu.

Alman kaleci, uzun bir süre sonra tekrar sahalara dönecek olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Uzun süren sakatlık dönemim sonrası şampiyonlar ligi maçıyla çim sahalara dönecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Yarın dolu bir stadyumda Galatasaray gibi bir rakiple karşılaşacağımız için de ayrıca mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.


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