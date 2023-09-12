Almanya'da şok! İlkay Gündoğan sakatlandı...

Almanya Milli Takımının Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan, Fransa-Almanya maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 23:05
Almanya'da şok! İlkay Gündoğan sakatlandı...
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Almanya ve Fransa arasında oynanan hazırlık maçına sakatlık damga vurdu.

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan sakatlanarak oyundan çıktı.

Oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamayan İlkay Gündoğan 25. dakikada yerini Pascal Gross'a bıraktı.


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