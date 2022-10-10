Almanya'da Union Berlin masalı devam ediyor!
Bundesliga 9. hafta mücadelesinde Union Berlin, deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.
Bundesliga 9. hafta mücadelesinde Union Berlin, deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi.
Mercedes Benz Arena'da oynanan mücadeleyi Union Berlin 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 76. dakikada Paul Jeackel kaydetti.
Stutgart'ta Guirassy, 82. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Alınan bu sonuçla birlikte Union Berlin, ligde 20 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Stuttgart ise 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Union Berlin, Dortmund ile oynayacak. Stuttgart ise Bochum ile karşılaşacak.
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