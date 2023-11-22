Almanya'ya son darbe Avusturya'dan!
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlık maçında Avusturya'ya 2-0 kaybeden Almanya'da kötü sonuçlar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Takım kaptanı İlkay Gündoğan, gidişat hakkında çarpıcı açıklamada bulundu.
Hansi Flick ile yollarını ayırıp Julian Nagelsmann'ı takımın başına getiren Almanya, kötü gidişata çare bulamadı.
Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi olacak olan Almanlar, Türkiye'nin ardından Avusturya'ya da 2-0 mağlup oldu.
Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü hazırlık maçını da kazanamayan Almanya, son 11 maçın sadece 3'ünü kazanabildi.
Avusturya maçının sonunda gidişat hakkında konuşan İlkay Gündoğan çarpıcı bir yoruma imza attı.
Takımın durumunu tek cümleyle özetleyen İlkay, "Bundan daha kötü durumda olamazdık!" şeklinde konuştu.
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