Almeria - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 26. haftasında deplasmanda Almeria ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 11:20
Almeria - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Gaizka Garitano'nun ekibi Almeria ile karşı karşıya gelecek.

ALMERİA - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Power Horse Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ALMERİA - ATLETİCO MADRİD HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Alberola Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Almeria, ligde oynadığı son maçta Granada deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Atletico Madrid ise sahasında karşılaştığı Las Palmas'ı 5-0 mağlup etmişti.   


atletico madrid haberleri almeria haberleri la liga haberleri

İlgili Haberler

Inter, Atletico Madrid karşısında avantajı kaptı!

Inter, Atletico Madrid karşısında avantajı kaptı!
Atletico Madrid evinde farka koştu!

Atletico Madrid evinde farka koştu!
Atletico Madrid'e Sevilla'dan darbe!

Atletico Madrid'e Sevilla'dan darbe!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

LeMan’dan 'Murat Kurum' kapağı

LeMan’dan 'Murat Kurum' kapağı
Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak

Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak
All Star'da eleme heyecanı sona erdi: 'Bu akşam eleneceğimi hayal etmemiştim!'

All Star'da eleme heyecanı sona erdi: 'Bu akşam eleneceğimi hayal etmemiştim!'
Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında

Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında
Gökbilimciler, şimdiye kadar kaydedilen en güçlü kara delik patlamalarından birini tespit etti

Gökbilimciler, şimdiye kadar kaydedilen en güçlü kara delik patlamalarından birini tespit etti
Yabancı kuruluşlardan Türkiye analizi… Merkez Bankası faizi indirecek mi?

Yabancı kuruluşlardan Türkiye analizi… Merkez Bankası faizi indirecek mi?
Konferans Ligi'nde favoriler arasında: Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı güncellendi!

Konferans Ligi'nde favoriler arasında: Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı güncellendi!
İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!

İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!