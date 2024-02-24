Almeria - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 26. haftasında deplasmanda Almeria ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Gaizka Garitano'nun ekibi Almeria ile karşı karşıya gelecek.
ALMERİA - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Power Horse Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ALMERİA - ATLETİCO MADRİD HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Javier Alberola Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Almeria, ligde oynadığı son maçta Granada deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Atletico Madrid ise sahasında karşılaştığı Las Palmas'ı 5-0 mağlup etmişti.
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