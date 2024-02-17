Atletico Madrid evinde farka koştu!

La Liga 25. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Las Palmas'ı 5-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 18:02
Atletico Madrid evinde farka koştu!
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La Liga 25. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Las Palmas ile karşılaştı. Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 15 ve 20. dakikalarda Marcos Llorente, 47 ve 62. dakikalarda Angel Correa, 87. dakikada ise Memphis Depay kaydetti.

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Kariyerinde çıktığı 331 maçta hiç santrfor oynamayan Marcos Llorente, santrfor olarak çıktığı ilk maç olan Las Palmas karşılaşmasında 5 dakikada 2 gol attı.

Simeone'nin öğrencileri bu sonuçla ligde 2 maç sonra 3 puana uzandı. Las Palmas ise son 5 maçta 2 kez mağlup oldu.

Atletico Madrid bu galibiyetle birlikte puanını 51'e çıkardı. Las Palmas ise 35 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico, Almeria ile oynayacak. Las Palmas ise Osasuna'yı konuk edecek.


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