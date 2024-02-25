Almeria'dan Atletico Madrid'e geçit yok!

La Liga 26. hafta maçında Atletico Madrid, lig sonuncusu Almeria ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 09:36
Almeria'dan Atletico Madrid'e geçit yok!
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La Liga 26. hafta maçında Almeria ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sonuçlandı. 

Atletico Madrid'in golleri 2. dakikada Angel Correa, 57. dakikada Rodrigo De Paul kaydetti. Almeria'nın golleriyse 27 ve 64. dakikalarda Luka Romero ile geldi. 

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 52'ye, lig sonuncusu Almeria ise 9 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Atletico Madrid, Real Betis'i ağırlayacak. Almeria, Celta Vigo'ya konuk olacak.


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