Alperen Acet Slovakya'da birinci oldu!

Alperen Acet, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasında yer alan JBL Atlama Festivali'nde birinciliği elde etti.

AA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 15:17
Alperen Acet Slovakya'da birinci oldu!
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Slovakya'daki JBL Atlama Festivali isimli etkinlikte mücadele eden milli atlet Alperen Acet, erkekler yüksek atlamada birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre Alperen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki yarışmaya katıldı.

Alperen, Kösice kentinde düzenlenen organizasyonda son olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Gianmarco Tamberi'nin de aralarında bulunduğu isimlerle yarıştı.

26 yaşındaki milli sporcu, 2,27 metrelik atlayışıyla İtalyan Tamberi'nin 4 santimetre önünde birinciliği elde etti.

DİLEK KOÇAK, 800 METREYİ 2 DAKİKANIN ALTINDA KOŞTU

Challenger kategorisindeki Uluslararası Nembro yarışmasına katılan Dilek Koçak ise Türk atletizmi açısından önemli bir başarıya ulaştı.

İtalya'nın Nembro kasabasında düzenlenen organizasyondaki 800 metre yarışını 1:59.94'lük derecesiyle kazanan Dilek, bu mesafeyi 2 dakikanın altında koşan ilk Türk kadın atlet oldu.

18 yaşındaki Dilek, 1:59.30 olan Paris 2024 Olimpiyatları barajına da oldukça yaklaştı.


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