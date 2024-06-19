A Milli Takım turnuvanın ilk haftasına damga vurdu: 'İlk maçların en iyi golü' için 2 aday!
A Milli Takım'ın Gürcistan'ın 3-1 yendiği maçta Arda Güler ve Mert Müldür'ün attıkları goller, EURO 2024'te "ilk maçların en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.
Milli futbolcular Arda Güler ve Mert Müldür, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) "ilk grup maçlarının en iyi golü" için oylanacak.
UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, ay-yıldızlıların 3-1 kazandığı Gürcistan mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Arda Güler ve Mert Müldür, "ilk grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.
Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya'nın ilk golünü atan Nicolae Stanciu ve Arnavutluk'u 2-1 mağlup eden İtalya'nın galibiyet golünü kaydeden Nicolo Barella da adaylar arasında yer aldı.
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