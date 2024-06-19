A Milli Takım turnuvanın ilk haftasına damga vurdu: 'İlk maçların en iyi golü' için 2 aday!

A Milli Takım'ın Gürcistan'ın 3-1 yendiği maçta Arda Güler ve Mert Müldür'ün attıkları goller, EURO 2024'te "ilk maçların en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.

AA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 09:53
A Milli Takım turnuvanın ilk haftasına damga vurdu: 'İlk maçların en iyi golü' için 2 aday!
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Milli futbolcular Arda Güler ve Mert Müldür, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) "ilk grup maçlarının en iyi golü" için oylanacak.

UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, ay-yıldızlıların 3-1 kazandığı Gürcistan mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Arda Güler ve Mert Müldür, "ilk grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.

Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya'nın ilk golünü atan Nicolae Stanciu ve Arnavutluk'u 2-1 mağlup eden İtalya'nın galibiyet golünü kaydeden Nicolo Barella da adaylar arasında yer aldı.


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