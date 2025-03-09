Alperen Şengün 20 sayı attı, Houston farklı kazandı!
Houston Rockets'ın New Orleans Pelicans'ı 146-117 yendiği maçta, Alperen Şengün 20 sayısıyla takımının galibiyetine katkı sağladı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Houston Rockets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 146-117 mağlup etti.
Rockets'ta Dillon Brooks 27 sayıyla öne çıkarken, Alperen Şengün ve Aaron Holiday 20'şer sayıyla oynadı. Amen Thompson ise 15 sayı ve 11 asistlik performansıyla "double-double" yaptı.
Pelicans'ta Zion Williamson 20 sayı, Jose Alvarado ve CJ McCollum ise 17'şer sayı kaydetti ancak bu performanslar yenilgiyi önlemeye yetmedi.
SONUÇLAR
NBA'de 8 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Charlotte Hornets- Brooklyn Nets: 105-102
Houston Rockets -New Orleans Pelicans: 146-117
Toronto Raptors- Washington Wizards: 117-118
Atlanta Hawks - Indiana Pacers: 120-118
Milwaukee Bucks- Orlando Magic : 109-111
Miami Heat-Chicago Bulls: 109-114
Golden State Warriors-Detroit Pistons:115-110
Boston Celtics - Los Angeles Lakers: 111-101
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