Alperen Şengün'ün 30 sayısı galibiyete yetmedi!
Alperen Şengün'ün 30 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 1 blokla oynadığı maçta, milli basketbolcunun takımı Houston Rockets, Sacramento Kings'e 113-103 mağlup oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 30 sayı attığı maçta Sacramento Kings'e 113-103 yenildi.
Kings'i konuk eden Rockets'ta yaklaşık 37 dakika süre alarak maçın en skoreri olan Alperen Şengün, 30 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 1 blokla oynadı.
Sezonun 23. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Jalen Green 24 ve Tari Eason 14 sayı üretti.
Kings'te ise DeMar DeRozan'ın 21 ve Zach LaVine'ın 20 sayısı, sezonun 31. galibiyetinde önemli rol oynadı. Konuk takımda Domantas Sabonis, maçın başında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
QUENTIN GRIMES'TAN 44 SAYI
Philadelphia 76ers, sahasında Golden State Warriors'ı 126-119 yenerek 9 maç sonra galip geldi.
Bu sezon 21. galibiyetini alan 76ers'ta Quentin Grimes 44 sayı, 6 ribaunt ve Kelly Oubre Jr 20 sayı kaydetti. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Adem Bona ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Joel Embiid forma giymedi.
Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 29 sayı, 13 asist ve Quinten Post'un 16 sayı, 9 ribauntluk katkısı, sezonun 28. yenilgisini önleyemedi.
NBA'de 6 maç yapıldı. Alınan sonuçlar şöyle:
Charlotte Hornets-Washington Wizards: 100-113
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 115-94
Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 128-130
Houston Rockets-Sacramento Kings: 103-113
Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 117-132
Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 126-119
Spor Haberleri
- Alperen Şengün'ün 30 sayısı galibiyete yetmedi!
- Atletico Madrid, maç fazlasıyla zirvede!
- Solskjaer'den Galatasaray sorusuna cevap!
- Tugay Kerimoğlu'ndan Beşiktaşlı yıldıza övgü
- Adana Demirspor'da kaleci Vedat Karakuş'tan iyi haber!
- PSG'den Lille karşısında farklı galibiyet!
- 'Maçın kaderini etkileyen kritik hata'
- 'Solskjaer’de büyülü kahramanların sırları var'
- Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
- Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında!
En Çok Okunan Haberler
-
- Oval Ofis'te 'küfür' iddiası
- DEM Parti'den ilk tepki
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma!
- Erdoğan şehit ailelerine seslendi
- İftar için horoz kesmek istedi: Kan kaybından öldü
- Cübbeli Ahmet'ten 'çakarlı araç' savunması
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- Teğmenlere sahip çıkan bir general daha istifa etti!
- Polat çifti hakkında 'uyuşturucu' soruşturması