Alperen Şengün de adaylar arasında: NBA All-Star oylamasında ilk sonuçlar açıklandı

Yayınlanma: 05.01.2024 - 13:48

Güncelleme: 05.01.2024 - 13:48

NBA'den yapılan açıklamaya göre şu ana kadar en çok tercih edilen isim, 2 milyon 171 bin 812 oyla Giannis Antetokounmpo olurken onu 2 milyon 8 bin 645 oyla LeBron James takip etti.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 335 bin 115 oyla 7. sırada yer aldı.

Taraftar oylaması, maça ilk 5'lerde başlayacak oyuncuları belirlerken yapılacak oyuncu seçimine de etki ediyor.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.