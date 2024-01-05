Zehra Güneş'ten Alperen Şengün paylaşımı! 'Gurur'
Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'le ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Milli voleybolcu Zehra Güneş, NBA'de bu sezon gösterdiği performansla manşetleri süsleyen Alperen Şengün'le ilgili paylaşım yaptı.
ZEHRA GÜNEŞ'TEN ALPEREN ŞENGÜN'E DESTEK
Zehra Güneş, 2024 NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün'e desteğini iletirken yaptığı paylaşıma 'gurur' notunu düştü.
Zehra Güneş'in paylaştığı videoda Alperen Şengün'ün takım arkadaşının milli basketbolcumuz için "Şengün All-Star" dediği anlar yer aldı.
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