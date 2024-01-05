Zehra Güneş'ten Alperen Şengün paylaşımı! 'Gurur'

Yayınlanma: 05.01.2024 - 11:29

Güncelleme: 05.01.2024 - 11:29

Milli voleybolcu Zehra Güneş, NBA'de bu sezon gösterdiği performansla manşetleri süsleyen Alperen Şengün'le ilgili paylaşım yaptı.

ZEHRA GÜNEŞ'TEN ALPEREN ŞENGÜN'E DESTEK

Zehra Güneş, 2024 NBA All-Star oylamasında Alperen Şengün'e desteğini iletirken yaptığı paylaşıma 'gurur' notunu düştü.

Zehra Güneş'in paylaştığı videoda Alperen Şengün'ün takım arkadaşının milli basketbolcumuz için "Şengün All-Star" dediği anlar yer aldı.