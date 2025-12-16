Alperen Şengün'den Nikola Jokic yanıt: 'O seviyeye ulaşmayı umuyorum'

Houston Rockets'ın milli yıldızı Alperen Şengün, Denver Nuggets oyuncusu Nikola Jokic ile yapılan karşılaştırmalar hakkında konuşurken, Jokic'e büyük saygı duyduğunu vurguladı ancak artık kendi yolunu çizmek istediğini net bir şekilde ifade etti.

Denver Nuggets, Colorado'da oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Houston Rockets'ı uzatma sonunda 128-125 mağlup etti. Mücadele, iki yıldız uzun Nikola Jokic ile Alperen Şengün arasındaki üst düzey performans düellosuyla öne çıktı.

Jokic, sezonun 12. triple-double'ını kaydederek 39 sayı (3 sayı çizgisinin gerisinden 5/9, iki sayılık atışlarda 8/18), 15 ribaund, 10 asist ve 2 blok ile oynadı. Bu performans, aynı zamanda Jokic'in NBA kariyerindeki 176. triple-double'ı oldu. Sırp yıldız, tüm zamanların triple-double listesinde Oscar Robertson'ın yalnızca 5 gerisinde bulunuyor.

Houston cephesinde ise Alperen Şengün, takımının mağlubiyetine rağmen gecenin en parlak isimlerinden biri oldu. Genç yıldız, 33 sayı (14/27 saha içi isabet), 10 ribaund ve 10 asist ile triple-double yaparak dikkat çekti.

"O SEVİYEYE ULAŞMAYI UMUYORUM"

Maçın ardından konuşan Alperen, Jokic karşısındaki performansına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben böyleyim. Bir önceki maçta ona karşı iyi bir iş çıkaramamıştım, bu kez daha odaklıydım. Çok fiziksel bir oyun oynadık ve zaten istediğimiz şey de buydu."

Şengün, açıklamalarının devamında Jokic'in oyundaki etkisine dikkat çekti. Ancak bu bölümde küçük bir dil sürçmesi yaşadı ve Jokic'in iki MVP ödülü kazandığını söyledi. Oysa Jokic'in kariyerinde üç NBA MVP ödülü bulunuyor.

"O inanılmaz biri. Hücumda harika, istediğini yapabiliyor ve yanında Jamal [Murray] var. Onu durdurmaya çalışıyoruz ama biliyoruz ki ona dokunamıyoruz çünkü hemen faul alıyor."

"Bilmiyorum, iki MVP'si var ve bu kadar. Benim yaşımdayken o da bu kadar faul almıyordu, o seviyeye ulaşmayı umuyorum. Ama zaten çok zor şutlar sokuyor ve ona dokunmanız bile mümkün değil."

"İNSANLARIN KARŞILAŞTIRMA YAPMASINI ENGELLEYEMEM"

Alperen, kariyerinin başlarında Jokic ile kıyaslanmaktan hoşlandığını ancak artık bu noktada farklı düşündüğünü belirtti:

"Lige ilk geldiğimde bu karşılaştırmalar hoştu çünkü o ligdeki en iyi oyuncu ve onunla kıyaslanmak istersiniz. Ama artık kendi yolumu istiyorum. Ligin en iyi takımlarından birini yönetiyorum, bu her şeyi değiştiriyor. Yine de insanların karşılaştırma yapmasını engelleyemem."