Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eski Fenerbahçeli Miha Zajc Hırvatistan'a damga vurdu!

Eski Fenerbahçeli Miha Zajc Hırvatistan'a damga vurdu!

16.12.2025 11:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Eski Fenerbahçeli Miha Zajc Hırvatistan'a damga vurdu!

Fenerbahçe'den Hırvatistan Ligi ekibi Dinamo Zagreb'e transfer olan Sloven oyuncu Miha Zajc, performansı ile dikkat çekti.

Bu sezon başında Dinamo Zagreb'e bedelsiz olarak giden Sloven oyuncu Miha Zajc, performansıyla adeta büyüledi.

Dinamo Zagreb'in ligde oynadığı ve 5-2 kazandığı Slaven Belupo Koprivnica maçında yıldızlaşan Zajc, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı vererek galibiyetin mimarı oldu ve ülkede manşetleri süsledi.

31 yaşındaki futbolcu sezon genelindeki performansıyla ise taraftarı kendine adeta hayran bıraktı.

15 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Zajc, Dinamo Zagreb formasıyla ligde çıktığı 9 maçta, 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. Deneyimli orta saha Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta ise 1 asist yaptı.

2019'da Fenerbahçe'ye Empoli'den transfer olan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerde 123 maça çıkarken Genoa ve Toulouse'da da kiralık olarak forma giymişti.

İlgili Konular: #fenerbahçe #miha zajc #Dinamo Zagreb

İlgili Haberler

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için transfer iddiası: 'Yüzde bir milyon alınacak...'
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için transfer iddiası: 'Yüzde bir milyon alınacak...' Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı yorumladı.
Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı: 'Tedesco'ya bir tavsiyem var'
Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı: 'Tedesco'ya bir tavsiyem var' Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
İlker Yağcıoğlu'ndan ayrılık iddiası: 'Fenerbahçe ile bağlarını koparmış'
İlker Yağcıoğlu'ndan ayrılık iddiası: 'Fenerbahçe ile bağlarını koparmış' Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. İlker Yağcıoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi.