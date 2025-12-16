Eski Fenerbahçeli Miha Zajc Hırvatistan'a damga vurdu!

Bu sezon başında Dinamo Zagreb'e bedelsiz olarak giden Sloven oyuncu Miha Zajc, performansıyla adeta büyüledi.

Dinamo Zagreb'in ligde oynadığı ve 5-2 kazandığı Slaven Belupo Koprivnica maçında yıldızlaşan Zajc, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı vererek galibiyetin mimarı oldu ve ülkede manşetleri süsledi.

31 yaşındaki futbolcu sezon genelindeki performansıyla ise taraftarı kendine adeta hayran bıraktı.

15 MA ÇTA 8 GOLE KATKI

Zajc, Dinamo Zagreb formasıyla ligde çıktığı 9 maçta, 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. Deneyimli orta saha Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta ise 1 asist yaptı.

2019'da Fenerbahçe'ye Empoli'den transfer olan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerde 123 maça çıkarken Genoa ve Toulouse'da da kiralık olarak forma giymişti.