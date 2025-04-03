Alperen Şengün double-double yaptı: Houston Rockets play-off biletini kaptı!
Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Utah Jazz'ı 143-105 mağlup ederek play-off biletini garantiledi.
Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 15 sayı, 14 ribaunt, 9 asistle "double-double" performans sergilediği maçta Utah Jazz'ı 143-105 mağlup etti.
NBA'de 9 maç yapıldı. Jalen Green'in 22, Dillon Brooks 21 sayılık katkı yaptığı Toyota Center'daki müsabakada sezonun 50. galibiyetine imza atan Rockets, NBA play-off'larına katılmayı garantiledi.
Jazz'da Isaiah Collier 22 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken takım arkadaşı Collin Sexton, 18 sayılık katkı yaptı.
Batı konferansında 50 galibiyet, 27 yenilgiyle 2. sıradaki Houston Rockets'in play-off'taki rakibi sıralamanın kesinleşmesinin ardından Los Angeles Clippers veya Memphis Grizzlies olacak.
Utah Jazz ise 16 galibiyet, 61 mağlubiyetle Batı konferansının 15. yani son sırasında bulunuyor.
THUNDER'DAN ÜST ÜSTE 11. GALİBİYET
Oklahoma City Thunder, evi Paycom Center'da Detroit Pistons'ı 119-103 yenerek üst üste 11. galibiyetine yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayısıyla uzandı.
Thunder'da Jalen Williams'ın 23 sayı kaydettiği maçta takım arkadaşı Chet Holmgren 22 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Tim Hardaway Jr., Pistons adına 23 sayı attı.
Oklahoma City Thunder, 64 galibiyet, 11 mağlubiyetle Batı konferansının zirvesinde bulunurken Detroit Pistons, 42 galibiyet, 32 yenilgiyle Doğu konferansının 5. sırasında yer alıyor.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Washington Wizards-Sacramento Kings: 116-111
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 119-105
Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 124-105
Boston Celtics-Miami Heat: 103-124
Houston Rockets-Utah Jazz: 143-105
Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 120-118
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 106-113
Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 119-103
Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 114-98
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