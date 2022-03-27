Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı
NBA'da Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 115-98 yenerken; bench'ten gelen milli basketbolcu Alperen Şengün, kaydettiği 27 sayıyla galibiyete büyük katkı sağladı. Alperen Şengün bu performansıyla NBA kariyer rekoru kırdı.
NBA'de Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 115-08 yendi; üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Houston'da Jalen Green, 6 üçlük kaydettiği maçı 26 sayıyla tamamladı. Christian Wood 13, KJ Martin ve Dennis Schroder 10'ar sayı, Kevin Porter Jr ise 10 sayı ve 11 asistlik bir performans sergiledi.
Houston'da galibiyetin mimarlarından Alperen Şengün, bench'ten geldiği karşılaşmayı 16'sı dördüncü çeyrekte olmak üzere 27 sayıyla tamamladı.
Maçta 7 ribaunt alan ve 3 de asist yapan Alperen Şengün, hem takımının ve maçın en skorer ismi oldu hem de kariyer rekoru kırdı.
Portland'da Trendon Watford 15 sayı ve 10 ribaunt'luk istatistiklere ulaşmasına karşın, dördüncü çeyrekte bacağındaki sakatlık nedeniyle maçı terk etmek zorunda kaldı.
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