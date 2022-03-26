Galatasaray'da mali genel kurul toplantısı yapılacak

26 Mart 2022 Cumartesi, 09:53

Galatasaray’da gözler bugün yapılacak olağan mali genel kurula çevrildi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 10.00'da başlayacak kritik toplantıda merhum Başkan Mustafa Cengiz'in son dönemi ile mevcut Başkan Burak Elmas'ın ilk dönemi için (mali-idari) ibra oylaması yapılacak.

İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek.

Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Burak Elmas yönetiminin mali ve idari yönden ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2022 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.