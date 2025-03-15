Alperen Şengün şov devam ediyor! Mavericks karşısında durdurulamadı! Double double...

Yayınlanma: 15.03.2025 - 10:17

Güncelleme: 15.03.2025 - 10:17

NBA'de Houston Rockets, Dallas Maverikcs'i 133-96'lık skorla mağlup etti.

Houston Rockets'ta temsilcimiz Alperen Şengün, son çeyreğinde oynamadığı ve toplamda 25 dakika süre aldığı maçı 16 sayı 15 ribaund 4 asist ve 1 top çalma ile noktaladı.

Houston cephesinde Tari Eason 30 sayı 8 ribaund, Jalen Green 23 sayı 9 ribaund 5 asist, Aaron Holiday ve Jabari Smith Jr. 13'er sayı, Dillon Brooks 12 sayı ile maçı tamamladı.

Dallas'ta ise Brandon Williams 25 sayı, Naji Marshall 21 sayı, Spencer Dinwiddie 20 sayı ile oynadı.

Houston, 67. maçında 42. galibiyetini elde etti ve şu anda Batı'nın 3. sırasında bulunuyor. Dallas ise 33-35 ile Batı'nın 10. sırasında yer alıyor.

CAVALIERS'TAN ÇILGIN SERİ

NBA'de Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies'ı 133-124 mağlup ederek üst üste 16. galibiyetini aldı.

NBA'de 10 maç oynandı. Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı mağlup etti. Evan Mobley, 22 sayı ve 11 ribaundluk "double-double" performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Cavaliers'ta Darius Garland 20, De'Andre Hunter 18 ve Jarrett Allen 16 sayı ile katkı sağladı.

Sezonun 25. yenilgisini alan Memphis Grizzlies'ta Ja Morant 44, Jaren Jackson Jr. ve Brandon Clarke 13'er sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 100-112

Miami Heat-Boston Celtics: 91-103

Atlanta Hawks- Los Angeles Clippers: 98-121

San Antonio Spurs- Charlotte Hornets: 134-145

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 118-111

Memphis Grizzlies -Cleveland Cavaliers: 124-133

Houston Rockets-Dallas Maverick: 133-96

Utah Jazz-Toronto Raptors: 126-118

Denver Nuggets- Los Angeles Lakers: 131-126

Phoenix Suns-Sacramento Kings:122-106