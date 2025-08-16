Alperen Şengün ve Yiğit Arslan'dan kötü haber!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.08.2025 19:28:00
DHA
Alperen Şengün ve Yiğit Arslan, önlem amacıyla Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Milli takımda 2 isim Süper Kupa'daki üçüncülük maçının kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Alperen Şengün ve Yiğit Arslan'ın Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da üçüncülük mücadelesine çıkacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Milli oyuncularımızdan Alperen Şengün önlem amaçlı, Yiğit Arslan ise topuğundaki sakatlıktan ötürü bu akşam Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da üçüncülük maçına çıkacak A Erkek Milli Takımımızın maç kadrosunda yer almayacaklar" ifadelerine yer verildi.

