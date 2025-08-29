Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.08.2025 16:43:00
Alperen Şengün yıldızlaştı... 12 Dev Adam, Çekya'yı devirip 2'de 2 yaptı!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Çekya'yı 92-78 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Turnuvadaki ilk maçında Letonya'yı yenen Türkiye, ikinci maçından da galibiyetle ayrılıp ikide iki yaptı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği Çekya'nın 21-27'lik üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci çeyrekte milli takım, etkili oyunuyla farkı kapatıp devreye 45-37 önde girdi.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde farkı koruyan 12 Dev Adam, son bölüme 72-62 önde başladı. Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Türkiye, sahadan 92-78 galip ayrılıp turnuvada ikide iki yaptı.

A Milli Takım, EuroBasket 2025'teki ilk maçında Letonya'yı 73-93 mağlup etmişti. Türkiye, gruptaki kalan maçlarında sırasıyla Portekiz, Estonya ve Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE

A Milli Takım'da Alperen Şengün maçı double-double ile tamamladı.

23 yaşındaki basketbolcu karşılaşmayı 23 sayı ve 11 ribauntla tamamladı. Milli takımda Cedi Osman 21, Ercan Osmani 16 sayı kaydetti.

