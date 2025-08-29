Alperen Şengün yıldızlaştı... 12 Dev Adam, Çekya'yı devirip 2'de 2 yaptı!

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Turnuvadaki ilk maçında Letonya'yı yenen Türkiye, ikinci maçından da galibiyetle ayrılıp ikide iki yaptı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği Çekya'nın 21-27'lik üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci çeyrekte milli takım, etkili oyunuyla farkı kapatıp devreye 45-37 önde girdi.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde farkı koruyan 12 Dev Adam, son bölüme 72-62 önde başladı. Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Türkiye, sahadan 92-78 galip ayrılıp turnuvada ikide iki yaptı.

A Milli Takım, EuroBasket 2025'teki ilk maçında Letonya'yı 73-93 mağlup etmişti. Türkiye, gruptaki kalan maçlarında sırasıyla Portekiz, Estonya ve Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE

A Milli Takım'da Alperen Şengün maçı double-double ile tamamladı.

23 yaşındaki basketbolcu karşılaşmayı 23 sayı ve 11 ribauntla tamamladı. Milli takımda Cedi Osman 21, Ercan Osmani 16 sayı kaydetti.