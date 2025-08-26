EuroBasket 2025 heyecanı başlıyor: 12 Dev Adam'ın ilk rakibi Letonya!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.08.2025 15:45:00
Letonya, Polonya, Finlandiya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), çarşamba günü başlayacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk maçında yarın Letonya ile karşılaşacak.

Letonya, Polonya, Finlandiya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası, çarşamba günü başlayacak.

42'nci kez gerçekleştirilecek organizasyonun ilk gününde 6 karşılaşma oynanacak.

Şampiyonada A Grubu müsabakaları Letonya'nın başkenti Riga'da, B Grubu karşılaşmaları Finlandiya'nın Tampere kentinde, C Grubu mücadeleleri Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol şehrinde, D Grubu maçları da Polonya'nın Katowice kentinde yapılacak.

Organizasyonda son 16 turu ve final aşamalarına ise Riga ev sahipliği yapacak.

Image

GRUPLAR

EuroBasket 2025'te A, B, C ve D Grubu'nda yer alan takımlar şöyle:

A Grubu: Türkiye, Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan, Çekya

B Grubu: Almanya, Finlandiya, Büyük Britanya, Litvanya, İsveç, Karadağ

C Grubu: Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, Gürcistan, İspanya, Yunanistan, Bosna Hersek

D Grubu: İzlanda, Fransa, Slovenya, Polonya, Belçika, İsrail

İLK MAÇLAR

2025 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçlar, A ve B gruplarında yarın, C ile D gruplarında ise 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Turnuvada 26. kez mücadele edecek Türkiye, A Grubu'ndaki ilk müsabakasını yarın 18.00'de Letonya ile yapacak.

EuroBasket 2025'te ilk maçların programı şöyle:

27 Ağustos Çarşamba

B Grubu (Tampere):

13.30 Büyük Britanya-Litvanya (Tampere Deck Arena)

16.30 Karadağ-Almanya (Tampere Deck Arena)

20.30 İsveç-Finlandiya (Tampere Deck Arena)

A Grubu:

14.45 Çekya-Portekiz (Arena Riga)

18.00 Letonya-Türkiye (Arena Riga)

21.15 Sırbistan-Estonya (Arena Riga)

28 Ağustos Perşembe

C Grubu:

15.00 Gürcistan-İspanya (Spyros Kyprianou Arena)

18.15 Bosna Hersek-Güney Kıbrıs Rum Kesimi (Spyros Kyprianou Arena)

21.30 Yunanistan-İtalya (Spyros Kyprianou Arena)

D Grubu:

14.00 İsrail-İzlanda (Spodek Arena)

17.00 Belçika-Fransa (Spodek Arena)

20.30 Slovenya-Polonya (Spodek Arena)

TURNUVA FORMATI

2025 Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek.

27 Ağustos-4 Eylül'de oynanacak grup aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

Son 16 turunda A Grubu'nun birincisi ile B Grubu'nun dördüncüsü, A Grubu'nun ikincisi ile B Grubu'nun üçüncüsü eşleşecek. B Grubu'nun ikincisi, A Grubu'nun üçüncüsü ile, B Grubu'nun birincisi de A Grubu'nun dördüncüsü ile rakip olacak.

C ve D gruplarında da eşleşmeler aynı şekilde gerçekleşecek.

Son 16 turu maçları 6-7 Eylül'de, çeyrek final müsabakaları 9-10 Eylül'de, yarı final karşılaşmaları da 12 Eylül'de yapılacak.

Final ve üçüncülük mücadeleleri ise 14 Eylül'de oynanacak.

