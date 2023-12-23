Alperen Şengün yıldızlaştı, Houston Rockets kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta Houston Rockets, Dallas Mavericks'i 122-96 mağlup etti.

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Yayınlanma: 23.12.2023 - 11:26
Alperen Şengün yıldızlaştı, Houston Rockets kazandı!
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NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi.

Alperen'in 22 sayı, 15 ribaunt ve 3 asistle oynadığı mücadelede Mavericks'i yenen Rockets, sezonun 14. galibiyetine ulaştı.

Karşılaşmanın en skorer ismi olan Alperen, bu sezon 8. kez "double-double" yaptı. Rockets'ta Jabari Smith 21, Jalen Green 17 sayılık katkı sağladı.

Mavericks'te Olivier-Maxence Prosper 20 sayı, 6 ribaunt ve 2 asist, Dexter Dennis 18 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle mücadele etti.

KİNGS, SABONIS İLE KAZANDI

Sacramento Kings, Domantas Sabonis'in 28 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptığı maçta Phoenix Suns'ı 120-105 yendi.

Bu sezonki 17. galibiyetini alan Kings'te De'Aaron Fox 23 sayı, 6 ribaunt ve 7 asist, Keegan Murray 21 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik katkı verdi.

Kevin Durant'in 28 sayı, 7 ribaunt ve 2 asist, Devin Booker'ın ise 24 sayı, 4 ribaunt ve 7 asistlik performansları Suns'ın yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR 

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 121-111

Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 117-122

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 122-96

Miami Heat-Atlanta Hawks: 122-113

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 120-105

Golden State Warriors-Washington Wizards: 129-118


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