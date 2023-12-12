Alperen Şengün'ün takımı Rockets, Cedi Osman'ın Spurs'ünü devirdi

Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:35

Güncelleme: 12.12.2023 - 11:35

NBA'de normal sezona 13 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, milli oyunculardan Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, iyi savunmasının yardımıyla, Cedi Osman'ın takımı Spurs'ü mağlup etti.

Bu sezon 11. kez kazanan Rockets'ta Tari Eason 18 sayı ve14 ribaunt, Fred VanVleet 16 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Alperen Şengün 15 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 2 top çalma, Jeff Green 12 sayı, Jabari Smith 9 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

Mağlubiyet serisi 17 maça çıkan konferans sonuncusu Spurs'te Victor Wembanyama 15 sayı, 18 ribaunt ve 5 blok, Devin Vassell 14 sayı, 6 ribaunt, Malaki Branham 13 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Keldon Johnson 12 sayı, 7 ribaunt ve 4 top çalma, 12 dakika 40 saniye süre alan Cedi Osman ise 10 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistle mücadele etti.

BOGDANOVIC'IN REKORU, GALİBİYETE YETMEDİ

Son şampiyon Denver Nuggets, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 129-122 yenerek sezonun 15. galibiyetine imza attı.

Nuggets'a, Jamal Murray 29 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Nikola Jokic 25 sayı, 9 asist ve 8 ribaunt, Julian Strawther 22 sayı ve 5 top çalma, Aaron Gordon 18 sayı ve 12 ribaunt, Reggie Jackson 12 sayı ve 6 asistle galibiyeti getirdi.

Hawks'ta, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Bogdan Bogdanovic, 10'u üçlük olmak üzere kariyer rekoru 40 sayı, Dejounte Murray 21 sayı ve 6 ribaunt, Trae Young 19 sayı ve 9 asist, Saddiq Bey 16 sayı ve 4 ribaunt, Clint Capela 14 sayı ve 8 ribauntluk performans sergiledi.

NBA'de alınan sonuçlar şu şekilde:

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 123-131

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 146-101

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 104-94

Charlotte Hornets-Miami Heat: 114-116

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 122-129

New York Knicks-Toronto Raptors: 136-130

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 93-82

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 133-129 (uzatmada)

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 113-120

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 134-120

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 121-107

Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 131-118

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 132-127