Alperen Şengün'den depremzedeler için destek mesajı 'Allah hepinizin yanında olsun'

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:34

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 11:34

Houston Rockets forması giyen yıldız milli yıldız Alperen Şengün, depremzedeler için için destek mesajı yayımladı

Şengün'ün NBA sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "İlk günden beri ben gerçekten onlarlayım. Her gün onlar için dua ediyorum. Burada onların acısını birlikte yaşıyorum. Burada elimizden geleni yaşamaya çalışıyoruz. Onların yanında olamadığım için gerçekten üzgünüm. Umarım bu günleri de atlatacağız. Daha iyi günler göreceğiz. İnşallah onlar için dua ediyorum. Onlar için ben burada en iyi şekilde ülkemi temsil ediyorum. Umarım daha iyi günleri göreceğiz. Allah hepinizin yanında olsun." ifadelerini kullandı.