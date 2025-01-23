Alperen Şengün'den double-double: Houston, Cleveland'ı devirdi!

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün double-double ile oynadığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 109-108 yendi. Alperen Şengün mücadeleyi 18 sayı, 11 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla tamamladı.

Alperen Şengün'den double-double: Houston, Cleveland'ı devirdi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:15

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi.

Batı Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Houston Rockets, konuk ettiği Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı 109-108 yendi.

Son anlarının büyük heyecana sahne olduğu karşılaşmada Alperen Şengün, maçın bitimine 4,5 saniye kala iki serbest atıştan yararlanırken, sonrasında Cavaliers'ta Darius Garland, maçın bitmesine 2,8 saniye kala üç serbest atıştan ikisini kaçırdı ve Rockets, Cavaliers karşısında bir sayı farkla galibiyete ulaştı.

Mücadelede yaklaşık 29 dakika süre alan Alperen Şengün 18 sayı, 11 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla oynadı.

Cavaliers'ta Garland'ın 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

54 SAYIYLA KARİYER REKORU

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Utah Jazz'ı 123-114 mağlup etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 54 sayıyla NBA'de kendi kariyer rekorunu kırdı.

Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Jazz'da John Collins, 22 sayı kaydetti.

Öte yandan, New Orleans Pelicans ile Milwaukee Bucks arasında geçen gece oynanması planlanan karşılaşma, New Orleans bölgesindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle:

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 104-114

Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 84-108

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 114-115

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 132-120

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 123-117

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 113-117


Etiketler: #Alperen Şengün #Houston Rockets #Cleveland Cavaliers

İlgili Haberler

Alperen Şengün NBA tarihine adını yazdırdı!

Alperen Şengün NBA tarihine adını yazdırdı!
Houston Rockets, Alperen Şengün ile galibiyete uzandı!

Houston Rockets, Alperen Şengün ile galibiyete uzandı!
Alperen Şengün'ün

Alperen Şengün'ün "double-double"ı yenilgiyi önleyemedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler