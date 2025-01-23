Alperen Şengün'den double-double: Houston, Cleveland'ı devirdi!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:15

Güncelleme: 23.01.2025 - 11:15

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi.

Batı Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Houston Rockets, konuk ettiği Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı 109-108 yendi.

Son anlarının büyük heyecana sahne olduğu karşılaşmada Alperen Şengün, maçın bitimine 4,5 saniye kala iki serbest atıştan yararlanırken, sonrasında Cavaliers'ta Darius Garland, maçın bitmesine 2,8 saniye kala üç serbest atıştan ikisini kaçırdı ve Rockets, Cavaliers karşısında bir sayı farkla galibiyete ulaştı.

Mücadelede yaklaşık 29 dakika süre alan Alperen Şengün 18 sayı, 11 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla oynadı.

Cavaliers'ta Garland'ın 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

54 SAYIYLA KARİYER REKORU

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Utah Jazz'ı 123-114 mağlup etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 54 sayıyla NBA'de kendi kariyer rekorunu kırdı.

Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Jazz'da John Collins, 22 sayı kaydetti.

Öte yandan, New Orleans Pelicans ile Milwaukee Bucks arasında geçen gece oynanması planlanan karşılaşma, New Orleans bölgesindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle:

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 104-114

Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 84-108

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 114-115

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 132-120

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 123-117

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 113-117