Alperen Şengün'ün "double-double"ı yenilgiyi önleyemedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 21 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Sacramento Kings'e 132-127 mağlup oldu.
NBA'de 5 maç yapıldı. Rockets, konuk olduğu Kings'e 5 sayı farkla yenildi.
Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, 21 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, 4 top çalma ve 1 blokla oynadı ama bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Kings'te DeMar DeRozan, 33 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Malik Monk da 26 sayı attı.
SHAI GILGEOUS-ALEXANDER'DAN 40 SAYI
Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı 134-114 yendi.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 40 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı.
Bu sonuçla birlikte Batı Konferansı lideri Thunder ve Doğu Konferansı lideri Cavaliers'ın bu sezon 34'er galibiyet, 6'şar mağlubiyeti bulunuyor.
Cavaliers'ta Darius Garland, 20 sayı kaydetmesine rağmen takımına galibiyeti getiremedi.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 100-111
Washington Wizards-Phoenix Suns: 123-130
Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 134-114
Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 89-118
Sacramento Kings-Houston Rockets: 132-127
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