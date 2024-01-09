Alperen Şengün'den tarihi başarı: NBA'de haftanın oyuncusu seçildi

Yayınlanma: 09.01.2024 - 07:23

Güncelleme: 09.01.2024 - 07:26

NBA'de Houston Rockets forması giyen Milli Basketbolcumuz Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi.

TARİHE GEÇTİ

Alperen Şengün, Houston Rockets tarihinde bu ödülü alan en genç oyuncu olmayı da başardı.

4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Alperen Şengün bu maçlarda 24 sayı, 7 ribaund ve 4.5 asist ortalaması tutturdu.

HARDEN'DAN SONRA İLK

Alperen Şengün, bu unvanla Houston Rockets adına da önemli bir başarıya imza atmış oldu. Kasım 2019'da bu ödüle layık görülen James Harden'dan bu yana Houston adına bu ödüle ulaşan ilk oyuncu Alperen Şengün oldu. Ayrıca 21 yaşındaki Alperen, Houston Rockets tarihinde bu ödülü kazanan en genç oyuncu olmayı da başardı.

Alperen Şengünlü, Houston Rockets sezon genelinde 18 galibiyet 16 mağlubiyet ile 8. sırada Play-In'de yer alıyor.