Alperen Şengün'lü Houston Rockets 3 maç sonra güldü!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets 3 maç sonra kazanmayı bildi.
Houston Rockets, sahasında Memphis Grizzlies'i 111-91 mağlup etti.
NBA'de normal sezona 14 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 11 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle oynadığı maçta Grizzlies'i yenen Rockets, 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 4 asist, Jabari Smith ise 18 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Grizzlies'te Desmond Bane ve Jaren Jackson'ın 23'er sayı ve 7'şer ribauntluk performansları takımı galibiyete ulaştırmaya yetmedi.
CELTICS ZİRVEYİ BIRAKMADI
Doğu Konferansı'nın ilk iki sırasını paylaşan ekiplerin mücadelesinde Boston Celtics, sahasında Milwaukee Bucks'ı 119-116 yendi.
Zirvedeki yerini koruyan Celtics'te Jaylen Brown 26 sayı, 2 ribaunt, 8 asistle oynarken, Jayson Tatum 23 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Bucks'ta Brook Lopez'in 28 sayı, 7 ribaunt, Damian Lillard'ın ise 27 sayı, 5 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Washington Wizards: 117-114
Orlando Magic-Denver Nuggets: 124-119
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 147-145
Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 119-116
Indiana Pacers-Toronto Raptors: 131-132
Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 96-129
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 111-91
San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 102-109
New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 117-112
Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 116-102
Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 112-99
Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 121-105
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 123-115
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 101-104
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