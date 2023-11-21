Alperen Şengün'ün double-double performansı Houston'a yetmedi!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:17

Güncelleme: 21.11.2023 - 10:17

NBA'de 21 Kasım Salı gecesinde oynanan maçlarda Türk basketbolculardan Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın takımları sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE

Golden State Warriors deplasmanına çıkan Houston Rockets sahadan 121-116 mağlup ayrıldı.

Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı karşılaşmada 30 sayı, 13 ribaund ve 5 asistle oynadı. Jabari Smith Jr. 17 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle, Fred VanVleet ise 10 sayı, 5 ribaund, 14 asistle oynadı.

Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry 32 sayı, 5 ribaund, 1 asistle, Chris Paul 15 sayı, 6 ribaund ve 12 asistle oynadı.

SAN ANTONIO SPURS EVİNDE KAYBETTİ

Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Los Angeles Clippers'a 99-124 mağlup oldu.

San Antonio Spurs'te Cedi Osman 17 sayı, 5 ribaund ve 1 asistle, Keldon Johnson 22 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle, Victor Wembanyama ise 9 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle oynadı.

Los Angeles Clippers'ta ise Paul George 28 sayı, 5 ribaund ve 6 asistle, Kawhi Leonard 21 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle, James Harden ise 13 sayı, 3 ribaund ve 10 asistle oynadı.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

Charlotte Hornets 121 - 118 Boston Celtics

Detroit Pistons 103 - 107 Denver Nuggets

Washington Wizards 129 - 142 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 100 - 118 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 117 - 100 New York Knicks

New Orleans Pelicans 129 - 93 Sacramento Kings