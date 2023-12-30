Alperen Şengün'ün iyi performansı galibiyete yetmedi!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün 28 sayı ürettiği karşılaşmada 131-127 mağlup oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı 131-127 mağlup etti.
NBA'de normal sezona 10 maçla devam edildi. 76ers, deplasmanda Rockets'ı 4 sayı farka yendi.
76ers'ta Tyrese Maxey, kaydettiği 42 sayıyla takımını galibiyete taşıdı.
Rockets'ta ise milli basketbolcu Alperen Şengün, 28 sayı, 7 ribaunt, 8 asist, birer top çalma ve blok ile oynadı.
76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise maçta süre almadı.
CEDİ'DEN 4 SAYI
Portland Trail Blazers, konuk ettiği San Antonio Spurs'ı 134-128 mağlup etti.
Blazers'ta Jerami Grant ve Malcolm Brogdon 27'şer sayı atarak galibiyette önemli rol aldı.
San Antonio Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 4'er sayı ve ribaunt, 2 de asist ile oynadı.
Spurs'ta Keldon Johnson ise 29 sayı kaydetti.
SHAI GILGEOUS-ALEXANDER'DAN 40 SAYI
Oklahoma City Thunder, deplasmanda Denver Nuggets'ı 119-93 mağlup etti.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 40 sayı atarak galibiyete katkı verdi.
Nuggets'ta ise Nikola Jokic; 19 sayı, 10 ribaunt üretti.
SONUÇLAR
Orlando Magic-New York Knicks: 117-108
Washington Wizards-Brooklyn Nets: 110-104
Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 110-117
Boston Celtics-Toronto Raptors: 120-118
Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 111-119
Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 127-131
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 93-119
Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 133-119
Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 134-128
Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 117-106
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