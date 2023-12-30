Alperen Şengün'ün iyi performansı galibiyete yetmedi!

Yayınlanma: 30.12.2023 - 10:50

Güncelleme: 30.12.2023 - 10:52

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı 131-127 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 10 maçla devam edildi. 76ers, deplasmanda Rockets'ı 4 sayı farka yendi.

76ers'ta Tyrese Maxey, kaydettiği 42 sayıyla takımını galibiyete taşıdı.

Rockets'ta ise milli basketbolcu Alperen Şengün, 28 sayı, 7 ribaunt, 8 asist, birer top çalma ve blok ile oynadı.

76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise maçta süre almadı.

CEDİ'DEN 4 SAYI

Portland Trail Blazers, konuk ettiği San Antonio Spurs'ı 134-128 mağlup etti.

Blazers'ta Jerami Grant ve Malcolm Brogdon 27'şer sayı atarak galibiyette önemli rol aldı.

San Antonio Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 4'er sayı ve ribaunt, 2 de asist ile oynadı.

Spurs'ta Keldon Johnson ise 29 sayı kaydetti.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER'DAN 40 SAYI

Oklahoma City Thunder, deplasmanda Denver Nuggets'ı 119-93 mağlup etti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 40 sayı atarak galibiyete katkı verdi.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic; 19 sayı, 10 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Orlando Magic-New York Knicks: 117-108

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 110-104

Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 110-117

Boston Celtics-Toronto Raptors: 120-118

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 111-119

Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 127-131

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 93-119

Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 133-119

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 134-128

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 117-106