NBA'de Alperen Şengün'ün çabası Houston Rockets'a yetmedi!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets ile Phoenix Suns'ın karşı karşıya geldiği mücadelede Alperen Şengün'ün iyi oyunu galibiyete yetmedi.
NBA'de Houston Rockets ile Phoenix Suns kozlarını paylaştı. Phoenix Suns, karşılaşmayı 129-113 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla Rockets 29. maçında 14. mağlubiyetini alırken Suns 30. maçında 15. galibiyetini aldı.
ALPEREN'İN ÇABASI YETMEDİ
Sezon başından bu yana gösterdiği performansla NBA'e damgasını vuran Milli yıldız Alperen Şengün, başarılı oyununu Phoenix Suns karşısında da gösterdi.
Milli yıldız karşılaşmayı 24 sayı, 5 ribaund, 2 top çalma ve 1 asistle tamamladı.
Suns'ta Kevin Durant ise 27 sayı, 10 ribaund ve 16 asistle triple-double yaptı ve galibiyette önemli rol oynadı.
SONUÇLAR
Orlando Magic - Philadelphia 76ers: 92 - 112
Washington Wizards - Toronto Raptors: 102 - 132
Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks : 122 - 144
Oklahoma City Thunder - New York Knicks: 129 - 120
Dallas Mavericks - Clecland Cavaliers: 110 - 113
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