NBA'de Alperen Şengün'ün çabası Houston Rockets'a yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets ile Phoenix Suns'ın karşı karşıya geldiği mücadelede Alperen Şengün'ün iyi oyunu galibiyete yetmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 10:04
NBA'de Alperen Şengün'ün çabası Houston Rockets'a yetmedi!
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NBA'de Houston Rockets ile Phoenix Suns kozlarını paylaştı. Phoenix Suns, karşılaşmayı 129-113 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Rockets 29. maçında 14. mağlubiyetini alırken Suns 30. maçında 15. galibiyetini aldı.

ALPEREN'İN ÇABASI YETMEDİ

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla NBA'e damgasını vuran Milli yıldız Alperen Şengün, başarılı oyununu Phoenix Suns karşısında da gösterdi.

Milli yıldız karşılaşmayı 24 sayı, 5 ribaund, 2 top çalma ve 1 asistle tamamladı.

Suns'ta Kevin Durant ise 27 sayı, 10 ribaund ve 16 asistle triple-double yaptı ve galibiyette önemli rol oynadı.

SONUÇLAR

Orlando Magic - Philadelphia 76ers: 92 - 112

Washington Wizards - Toronto Raptors: 102 - 132

Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks : 122 - 144

Oklahoma City Thunder - New York Knicks: 129 - 120

Dallas Mavericks - Clecland Cavaliers: 110 - 113


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