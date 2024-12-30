Alperen Şengün'ün maçında büyük kavga: 6 oyuncu maçtan atıldı!
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ın Miami Heat'i konuk ettiği maçta çıkan kavga geceye damga vurdu.
NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets shasında Miami Heat'e 104-100 mağlup oldu. Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçın son anlarında büyük bir kavga çıktı.
Maçın bitimine 35 saniye kalan Amen Thompson ile Tyler Herro arasında kavga çıktı. Thompson, Herro'yu yere sererken yaşanan arbede sonrası benchler, koçlar ve tüm oyuncular olay yerine koştu.
6 İSİM MAÇTAN ATILDI
Yaşanan olayları görevliler güçlükle durdururken, 6 isim maçtan atıldı. Amen Thompson ve Tyler Herro'nun yanı sıra Jalen Green, Terry Rozier, Ime Udoka ve Ben Sullivan oyundan atılan isimler oldu.
Milli basketbolcu Alperen Şengün, 104-100 kaybettikleri maçı 18 sayı, 18 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.
Etiketler: #Alperen Şengün #Houston Rockets #Miami Heat #nba
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