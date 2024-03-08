Alphonso Davies için Real Madrid cevabı!
Alphonso Davies'in menajeri Nedal Huoseh, Kanadalı futbolcunun geleceği için konuştu ve şu an için herhangi bir takımla anlaşmadıklarını söyledi.
Bayern Münih'in sol beki Alphonso Davies için transfer açıklaması geldi.
Kanadalı futbolcunun menajeri Nedal Huoseh, "Herhangi bir kulüple anlaşmış değiliz, somut bir şey de yok. Alphonso'nun şu anda odak noktası Bayern Münih. Önümüzdeki aylarda, gelecek için tüm seçeneklerimizi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
Real Madrid'le sözlü olarak anlaştığı öne sürülen 23 yaşındaki futbolcunun, Bayern Münih ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Bayern Münih'te bu sezon 29 maçta süre bulan Alphonso Davies, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
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