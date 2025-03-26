Alphonso Davies'ten Bayern Münih'e kötü haber!
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih forması giyen 24 yaşındaki Kanadalı oyuncu Alphonso Davies'in sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Bayern Münih'e yıldız oyuncusu Alphonso Davies'ten kötü bir haber geldi.
Kanada Milli Takımı'nda ABD ile oynanan CONCACAF Uluslar Ligi 3.'lük maçının henüz 12. dakikasında oyundan çıkan Davies'in çapraz bağlarının yırtıldığı açıklandı.
SEZONU KAPATTI İDDİASI
Bayern Münih, sezon sonunda kontratı sona erecek Alphonso Davies ile 1 ay önce 5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.
24 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki aylarda sahalardan uzak kalacağı ve ancak 2025-26 sezonu başında sahalara dönebileceği belirtildi.
31 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 31 maça çıkan yıldız bek, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Alphonso Davies #Bayern Münih #Kanada #sakatlık
Spor Haberleri
- TFF'de yabancı hakem krizi istifa getirdi!
- Monchi açıkladı: İşte Arda Güler'i isteyen kulüp!
- Kanadalı yıldızdan Bayern Münih'e kötü haber!
- Nihat Kahveci'den derbi tahmini: Galatasaray iddiası!
- Blerim Dzemaili'den Galatasaray iddiası!
- MHK'den hakem kararları için yeni sistem!
- Osimhen'den maç sonu büyük tepki!
- Houston Atlanta'yı Alperen ile devirdi!
- Gardi'den Osimhen sözleri: Galatasaray'da kalacak mı?
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel direnişin yeni adresini açıkladı, saat verdi!
- Sonuçlar çarpıcı... Dengeler nasıl değişti?
- Özel, güncel boykot listesini duyurdu
- 'Ben sana ne lakap takayım?'
- Üniversite öğrencileri Şişli Belediyesi'ne yürüdü
- Espressolab: 'Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz!'
- 'Burnundan fitil fitil getireceğim!'
- İktidarın 'İmamoğlu' planı deşifre oldu
- AKP'li Özalan, eylemcilere kin kustu!
- AKP'li Mustafa Varank ve diğer vekiller, boykot