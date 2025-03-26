Alphonso Davies'ten Bayern Münih'e kötü haber!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih forması giyen 24 yaşındaki Kanadalı oyuncu Alphonso Davies'in sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Alphonso Davies'ten Bayern Münih'e kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 13:30

Bayern Münih'e yıldız oyuncusu Alphonso Davies'ten kötü bir haber geldi. 

Kanada Milli Takımı'nda ABD ile oynanan CONCACAF Uluslar Ligi 3.'lük maçının henüz 12. dakikasında oyundan çıkan Davies'in çapraz bağlarının yırtıldığı açıklandı.

SEZONU KAPATTI İDDİASI

Bayern Münih, sezon sonunda kontratı sona erecek Alphonso Davies ile 1 ay önce 5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

24 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki aylarda sahalardan uzak kalacağı ve ancak 2025-26 sezonu başında sahalara dönebileceği belirtildi. 

31 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 31 maça çıkan yıldız bek, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Alphonso Davies #Bayern Münih #Kanada #sakatlık

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