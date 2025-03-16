Bayern Münih'in galibiyet hasreti 2 maça çıktı!

Almanya Bundesliga'da geçtiğimiz hafta Bochum'a 3-2 kaybeden Bayern Münih, bu hafta Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih'in galibiyet hasreti 2 maça çıktı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 00:31

Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, Union Berlin ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Alte Forsterei'de oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşma uzun süre 0-0 devam ederken Bayern Münih, 75. dakikada Leroy Sane'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Union Berlin, bu gole 83. dakikada Benedict Hollerbach ile cevap verdi.

Ligde geçtiğimiz hafta Bochum'a 3-2 kaybeden Bayern Münih, bu sonucun ardından üst üste iki hafta puan kaybı yaşadı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 62, Union Berlin 27 puana yükseldi.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayern Münih, sahasında St.Pauli ile karşı karşıya gelecek. Union Berlin, Freiburg deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Bayern Münih #Union Berlin #Bundesliga

İlgili Haberler

Bayern Münih'e Min Jae'den kötü haber

Bayern Münih'e Min Jae'den kötü haber
Bayern Münih, Kimmich'in sözleşmesini uzattı

Bayern Münih, Kimmich'in sözleşmesini uzattı
Harry Kane bir ilke imza attı: Bayern Münih sürprize izin vermedi!

Harry Kane bir ilke imza attı: Bayern Münih sürprize izin vermedi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler