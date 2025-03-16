Bayern Münih'in galibiyet hasreti 2 maça çıktı!
Almanya Bundesliga'da geçtiğimiz hafta Bochum'a 3-2 kaybeden Bayern Münih, bu hafta Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, Union Berlin ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Alte Forsterei'de oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Karşılaşma uzun süre 0-0 devam ederken Bayern Münih, 75. dakikada Leroy Sane'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Union Berlin, bu gole 83. dakikada Benedict Hollerbach ile cevap verdi.
Ligde geçtiğimiz hafta Bochum'a 3-2 kaybeden Bayern Münih, bu sonucun ardından üst üste iki hafta puan kaybı yaşadı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih 62, Union Berlin 27 puana yükseldi.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayern Münih, sahasında St.Pauli ile karşı karşıya gelecek. Union Berlin, Freiburg deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Bayern Münih #Union Berlin #Bundesliga
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