Altay Başkanı Ayhan Dündar, futbolculara rest çekti

Trendyol 1'inci Lig temsilcisi Altay'da Başkan Ayhan Dündar, siyah-beyazlı takımda huzursuzluk çıkaracak oyuncularla yola devam etmeyeceğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2023 - 11:44
Altay Başkanı Ayhan Dündar, futbolculara rest çekti
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Transfer yasağının devam ettiği İzmir ekibi kadrosunu büyük ölçüde korurken, Başkan Ayhan Dündar takımda sağlanan huzur ortamının bozulmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Dündar, "Teknik ekibimize güveniyoruz. Takım içinde sıkıntı yaratma pozisyonunda olanla yola devam etmeyeceğiz" dedi.

"FUTBOLCULARDA ADANMIŞLIK OLMASI GEREKİYOR"

"Bu sene ne olursa olsun en ufak huzursuzluğa müsaade etmeyeceğim" vurgusu yapan Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Tüm futbolcularda adanmışlık olması gerekiyor. Kader birlikteliği söz konusu. Burada olmak isteyen herkes kapımızı çaldı. Oturduk, konuştuk ve anlaştık. Altyapıdan yeni gençlerimiz de geliyor. Sezona hazır başlayacağız. Kampta güzel bir aile ortamı var. Şans faktörü de yanımızda olursa ligi üst sıralarda bitiririz" şeklinde konuştu.


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