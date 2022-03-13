Altay Bayındır önce kurtardı sonra asist yaptı
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, takımının ilk golünde asisti yapan isim oldu.
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 26. dakikasında sarı - lacivertliler, Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Altay Bayındır, kendi yarı sahasından rakip savunma arkasına sarkan Diego Rossi'yle topu buluşturarak golün asistini yapan isim oldu.
Milli kaleci böylelikle hem kariyerindeki ilk asistini yaptı hem de bu sezon Süper Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu.
Öte yandan Altay Bayındır, mücadele 0-0 devam ederken kalesine gelen 3 şutta kritik kurtarışlar yaparak takımını ayakta tutan isim olmuştu.
Video Haberler
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
- Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
- Üniversiteli Rabia davasında yeni gelişme
- İstanbul'da kritik görüşme
- Tevfik Göksu'nun acı günü
- AKP'li başkandan 'Komünist Başkan' açıklaması
- Hekimler, İstanbul'da buluştu!
- Pazardaki fiyatlar cep yakıyor!
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Rusya'dan kritik noktaya füze!
En Çok Okunan Haberler
- Almanya Şansölyesi Scholz, Türkiye'ye geliyor
- İktidara gelince yapacağı ilk işi açıkladı
- Meteoroloji açıkladı: Kar geliyor
- Beşiktaş'ta 6 isim derbide yok!
- Ünlü model hastaneye kaldırıldı
- Arda Güler, Fenerbahçe'de tarihe geçti
- Altay Bayındır önce kurtardı sonra asist yaptı
- Zelenski'ye İsrail'den red
- İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
- Eğitime bir gün ara verildi