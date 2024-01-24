Altay Bayındır'ın Manchester United formasıyla çıkacağı ilk maç belli oldu!

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır'ın pazar günü ilk maçına çıkacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 16:54
Altay Bayındır'ın Manchester United formasıyla çıkacağı ilk maç belli oldu!
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Fenerbahçe'den yaz aylarında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

İngiltere merkezli Daily Mail'de yer alan habere göre, Altay Bayındır'ın, Manchester United'ın FA Cup dördüncü turundaki karşılaşacağı Newport County maçında kalede olmasının beklendiği kaydedildi.

ALTAY BAYINDIR'IN İLK MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United ile Newport County arasındaki FA Cup dördüncü tur mücadelesi 28 Ocak Pazar günü TSİ 19.30'da oynanacak.

Altay Bayındır'ın daha önce de FA Cup üçüncü turundaki Wigan Athletic karşısında sahaya çıkabileceği öne sürülmüştü. Manchester United, Kamerun'dan izin almış ve o maçta kaleyi Andre Onana korumuştu. Onana, daha sonra 14 Ocak'taki Tottenham maçında da forma giymişti.


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