Altay Bayındır'ın Manchester United formasıyla çıkacağı ilk maç belli oldu!
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır'ın pazar günü ilk maçına çıkacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'den yaz aylarında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
İngiltere merkezli Daily Mail'de yer alan habere göre, Altay Bayındır'ın, Manchester United'ın FA Cup dördüncü turundaki karşılaşacağı Newport County maçında kalede olmasının beklendiği kaydedildi.
ALTAY BAYINDIR'IN İLK MAÇI NE ZAMAN?
Manchester United ile Newport County arasındaki FA Cup dördüncü tur mücadelesi 28 Ocak Pazar günü TSİ 19.30'da oynanacak.
Altay Bayındır'ın daha önce de FA Cup üçüncü turundaki Wigan Athletic karşısında sahaya çıkabileceği öne sürülmüştü. Manchester United, Kamerun'dan izin almış ve o maçta kaleyi Andre Onana korumuştu. Onana, daha sonra 14 Ocak'taki Tottenham maçında da forma giymişti.
altay bayındır haberleri manchester united haberleri Newport County haberleri İngiltere Federasyon Kupası haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da
- Akşener İYİ Parti'nin İBB adayını açıkladı
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- Ek zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?
- FOX TV'nin adı değişti
- Erdoğan'dan Hafize Gaye Erkan iması!
- Meclis İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi!
- YRP İstanbul’da destek verecek!
- Yoğun kar yağışı geliyor!