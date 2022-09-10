Altay evinde lider Bodrumspor'u ağırlayacak
Spor Toto 1. Lig'de Altay, 11 Eylül Pazar günü Bodrumspor'u konuk edecek.
Spor Toto 1'inci Lig'de geride kalan 4 haftada sadece 1 puan toplayabilen düşme potasındaki Altay, pazar günü evinde 10 puana sahip lider Bodrumspor'u konuk edecek.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Murat Erdoğan düdük çalacak. Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Deniz Kadah ve Özgür forma giyemeyecek.
Tedavisi devam eden Zeki'nin durumu karşılaşma saatinde netlik kazanacak. İdman eksiği bulunan Sefa ise büyük ihtimalle mücadelede yer almayacak. Konuk Bodrumspor'da sakatlıkları bulunan Erkan ile Koray oynamayacak.
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