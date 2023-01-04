Altay kalecisini yaralayan sanığa 15 yıla kadar hapis cezası istendi

04 Ocak 2023 Çarşamba, 19:22

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i korner bayrak direğiyle yaralayan tutuklu sanık Mehmet Nihat A. hakkında hazırlanan iddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 27 Kasım'da Göztepe-Altay futbol takımları arasında oynanan maçın 20. dakikasında, Altay tribünlerinden ev sahibi Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru yanıcı madde atıldığı, bu olayda bir kişinin yaralanması üzerine 2 ambulansın saha içine girdiği belirtildi.

Müsabakanın durduğu sırada sanık Mehmet Nihat A'nın tribünden atlayıp sahayı boydan boya geçtiğine değinilen iddianamede, bu kişinin, kendisini görmeyen Altay kalecisi Özenç'in hayati organı başının arkasına ve ensesine korner bayrak direği ile 2 kez vurduğu, görüntülere göre de sanığın çevredekilerce engellenmese vurmaya devam edeceğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Savcı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede sanığın, "silah olarak kullandığı korner direğini parçalandığı halde, aldığı darbelerin etkisiyle sendeleyerek yere düşen kaleciye vurmaya devam ederek hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı" kaydedildi.

Korner bayrağı direği ile ilgili değerlendirmede bulunulan iddianamede, "Suç eşyası incelendiğinde sert plastikten yapılma olduğu ve güç uygulandığı halde esnemediği ve birçok parçaya ayrılmış olduğu ve içinde de esnemeye elverişli sert çelik yay bulunduğunun görüldüğü" ifade edildi.

"Şikayetçi değilim, olayın büyümesini istemiyorum"

İddianamede, kaleci Özenç ile sanık Mehmet Nihat A'nın ifadelerine de yer verildi.

Sahadaki kargaşayı izlerken başının arkasına bir cisimle vurulduğunu aktaran Özenç, ifadesinde şunları kaydetti:

"Bana iki kez vurulduğunu hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Doktorun dediğine göre çok kan kaybetmişim. Kanı durduramamışlar. Bana saldırarak yaralayan ve hayati tehlike geçirmeme neden olan kişiden şikayetçi değilim. Olayların büyümesini ve uzamasını istemiyorum. Bir an önce mesleğim olan futbolculuğa odaklanmak istiyorum. Bu olaylardan fiziksel etkiden çok mental olarak etkilendim. Bu olayın artık konuşulmasını istemiyorum."

"Altay kalecisine nasıl vurduğumu hatırlamıyorum"

Maçtan önce 6 kadeh rakı içtiğini anlatan sanık ise yanıcı maddenin fırlatıldığı tribünde kayınbiraderinin de bulunduğu için endişelendiğini savundu.

Heyecana kapıldığı için korner bayrak direğinin bulunduğu noktandan sahaya girdiğini anlatan sanık, şu ifadeleri kullandı:

"Karşı tribünden birine isabet eden yanıcı madde ile taraftarın yüzünün parçalandığını öğrendim. Akrabamın yaralanıp yaralanmadığını merak ettim. Önümdeki korkuluğun önündeki beyaz sehpanın üzerinden atlayarak karşı tarafa gitmek istedim. Korner direğini yerinden nasıl söktüğümü ve ambulansların olduğu yere nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Altay kalecisine nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Emniyetteki görüntülerde izledim. Köşe direğini almam ve karşı takım oyuncusuna vurmam maç öncesi yüksek alkol almış olmam ve tribünde yaşanan olaylardan dolayı endişeye kapılıp panikle hareket etmiş olmamdan kaynaklandı. Polislerin beni yere yatırmasından sonra bir şey yapmış olduğumu anladım. Yaptıklarımın tamamı bilinçsizce yapılmış hareketlerdir. Ne yaptığımı hatırlamadığım gibi niye yaptığımı da hatırlamıyorum."

Sanık 1,16 promil alkollü çıktı

Kaleci Özenç'in hastanece düzenlenen, kafasında 6 santimetre civarı derin kesinin olduğu, hastada hayati risk durumu olduğuna ilişkin geçici adli raporu da iddianamede yer aldı.

İddianamede, gözaltına alınan sanığa yapılan alkol testinde 1,16 promil alkollü ve kullanılamaz hale gelen korner bayrak direğinin de 1600 lira olduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, saha içinde sırtı kendisine dönük müştekiye, içindeki sert çelik malzemeden dolayı öldürmeye elverişli silahtan sayılacak korner direği ile savunmasız olduğu bir sırada yaşamsal organlarının bulunduğu kafa ve boyun kısmına birden fazla kez vurarak hayati tehlike geçirecek şekilde saldırmak ve yaralamak suretiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Mehmet Nihat A. hakkında ayrıca "6222 sayılı yasa kapsamında kamu malı sayılan korner direğini kullanılamaz hale getirerek kamu malına zarar verme", "futbol oynanan müsabaka alanına izinsiz girmek suretiyle yasak alanlara girme", "müsabaka alanının mütemmim cüzü olan korner direğini yerinden söküp müştekiyi futbol oyuncusuna vurmak suretiyle spor alanına yasak madde sokma" suçlarını işlediği" gerekçesiyle ilgili maddelerce de cezalandırılması istendi.

Neler yaşanmıştı?

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'daki müsabakada Altay taraftarları, 20. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlatmış ve bir taraftar yaralanmıştı. Müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından Mehmet Nihat A. isimli Göztepe taraftarı, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.

Yaşanan bu olaylar sonucu hakem Emre Kargın'ın isteğiyle her iki takım futbolcuları soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından müsabaka tatil edilmişti.

Mehmet Nihat A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.

Tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise 19 kişi tutuklanmıştı.